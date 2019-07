Il “Diario di Angelo Michele Negrelli”: Primiero, lì 26-31 luglio 1819

26. Buon tempo. Ritornò la Beppi a Mezzano. Dopo pranzo anche la Rosa a Imer in buona salute. In oggi fui d’invito in canonica col Niccoletto e ritornò il compadre Zorzi da Fiemme.

27. Tempo incostante. Fui con Niccoletto a pranzo in Mezzano. Visita ai signori Piazzi [Piazza]. In oggi s’appiccò in Mezzano Maria Domenica Tomas figlia di Vettor Partel, scon[sol]ata e dell’età di 41 anno [anni]. A San Martino morì la moglie di Giacom’Antonio Partel di circa 40 anni.

28. Pioggia, sole, fresco e caldo alternativamente. A fronte di ciò il sorgo turco si vende a Feltre a lire 9:- al sacco e qui appena soldi 3 la libbra in farina.

29. Giornata lucida sul mattino, ma dappoi costantemente piovosa ed i fieni marciscono segati sul prato per non poter esser raccolti e seccati. In questa sera mangiai la prima spiga arrostita che mi mandò la mia Rosa d’Imer.

30. Torbido è il cielo ancora ed in seguito incominciò e continuò la pioggia tutt’al giorno. Alla sera ho ricevuto le lettere dal Luigi e dal Tato di Verona che mi strapparono dagli occhi le più calde lagrime. Provvedete o Cielo ai bisogni delle vostre e delle mie creature che languiscono per mancanza di modi!!! La notizia della morte di Allessandro.

31. Finalmente in oggi il tempo permise di levar dai prati una parte di quei tanti fieni che pativano sotto la pioggia. La giornata fu passabile ma non però senza pioggia in sul tardo.