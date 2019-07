Il “Diario di Angelo Michele Negrelli”: Primiero, lì 19-25 luglio 1819

19. Tempo incostante, pur buono. I Copetti finiscono in oggi di portare il fieno al Molaren, a riserva delle Rive.

20. Bella mattina, sul tardo pioggia e fresco.

21. Sereno a buon’ora, indi pioggia e scirocco. Venne da me la figlia Rosa ch’è febbricitante per cercar di rimettersi. Si continua a vedere verso settentrione la cometa-cudata a cui si vuol attribuire l’insolito caldo e qui ed in tutti i paesi conterminanti, ancorché di montagna. In oggi morì a Cavalese nell’età sua di 87 anni il signor supremo Wëinsbacher dopo quasi 60 anni di sovrano serviggio [servigio] e lasciò di sè una grata memoria.

22. Cessa il caldo: la pioggia è giornaliera ed infesta alle segagioni de fieni.

23. Tempo incostante e scirocale [sciroccale]. Ritorno del Niccoletto da Trento.

24. Continua un tempo pernicioso.

25. Sembra rimesso. Venne al Molaren la Beppi co’ suoi figli; pranzammo sulla Fiera. Burasca [burrasca], pioggia e vento sul tardo per cui c’impedì di tornar uniti al Molaren e parte restò sulla Fiera dal signor Amato a cena e alloggio.