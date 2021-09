Ulss1 Dolomiti: “Gesti che scaldano il cuore”: da Primiero 6 carrozzine in dono per la dialisi di Feltre

Primiero/Feltre – “Giovedì mattina – informa in una nota Ulss1 Dolomiti – il signor Ivano Orsingher ha donato, concretizzando le molte offerte raccolte, 6 carrozzine alla dialisi di Feltre in ricordo della cara mamma Marì Orler. La famiglia, residente a Primiero, ha voluto così ringraziare il reparto che si è preso cura con grande professionalità e umanità della mamma, nel lungo percorso di dialisi”.

La famiglia ha pensato di lasciare un gesto tangibile, frutto come detto della sensibilità di molte persone in ricordo di Marì, per confortare altri pazienti in dialisi durante il tragitto casa ospedale, donando 6 nuove carrozzine e non facendo mancare un dolce pensiero per medici, infermieri e operatori del reparto.