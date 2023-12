Devastante incendio a Predazzo: a fuoco tre edifici in centro, persone evacuate

Le fiamme documentate anche sui social poco dopo le 18.30 di venerdì sera. In azione i vigili del fuoco da tutta la valle di Fiemme, Moena e l’autoscala di Pozza di Fassa. Sul posto anche i permanenti di Trento

Predazzo (Trento) – L’emergenza è scattata in centro a Predazzo, verso le 18.30 di venerdì sera. A fuoco tre edifici in via Dante. Dopo aver incenerito un rudere le fiamme hanno attaccato altre due abitazioni unite da un transetto. Provvidenziale l’intervento delle autoscale per evacuare le persone bloccate negli appartamenti.

In azione un centinaio di vigili del fuoco: tutti i corpi della Val di Fiemme, Moena, l’autoscala di Pozza di Fassa e i permanenti di Trento. A complicare il lavoro un tetto il lamiera reso scivoloso dalle condizioni meteo e il forte vento. Non si registrano persone ferite.