“Il denaro e la finanza… a servizio della gente”: incontro a Primiero sabato 19 maggio con la Coop Mag6 di Reggio Emilia

Alla serata partecipache da 30 anni raccoglie denaro ed eroga prestiti ai 1400 soci, scegliendo progetti e persone con cui creare relazioni di fiducia, condividendo il valore sociale, ambientale, culturale dell’attività da finanziare.

Si parlerà quindi di proposte concrete per una finanza mutualista e solidale, a servizio di risparmiatori ed aziende, ma anche di strumenti non finanziari, per costruire una rete relazionale che limiti la dipendenza dal denaro: ad esempio una “Banca del Tempo” (che già opera a Primiero da anni) per condividere tempo, competenze e servizi; oppure una Rete di economia solidale a prezzo agevolato, per rendere più forti i legami tra produttori e consumatori. Alcune belle esperienze e tanti stimoli per costruire una realtà sempre meno dipendente dal denaro.