Delitto San Candido, Ewald Kühbacher è morto in ospedale a Bolzano: ha ucciso padre e una donna

L’uomo, si sarebbe sparato un colpo alla gola, subito dopo aver esploso una raffica di colpi verso i militari del Gis, gruppo intervento speciale dei carabinieri, che poco prima erano arrivati da Livorno e avevano circondato la casa. L’omicida, in passato aveva lavorato per una società di vigilanza privata. Nella tarda serata di sabato, il primo allarme è giunto da una vicina di casa, che aveva sentito un forte odore di gas e aveva allertato i vigili del fuoco. Giunti sul posto, avevano udito alcuni colpi di arma da fuoco. Alcuni di questi, hanno interessato dei pompieri accorsi, altri colpi hanno raggiunto il parabrezza di uno dei mezzi.

Poi l’arrivo in massa delle forze dell’ordine, l’invito alla cittadinanza a non uscire di casa, bus e treni bloccati. Altri colpi, l’uomo barricato in casa probabilmente dopo che aveva già ucciso il padre e la donna. Dopo ore di apprensione e l’arrivo delle teste di cuoio intorno alle 10.30 di domenica, i militari hanno iniziato a sparare verso l’abitazione per aprirsi un varco. L’uomo ha prima reagito sparando contro i carabinieri, poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Completate le operazioni del Gis e delle forze dell’ordine, la Protezione civile dell’Alto Adige ha diffuso un avviso in cui si legge che “l’operazione della polizia è terminata e non c’è più alcun pericolo per la popolazione di San Candido”.

In breve

Morto il motociclista trovato gravemente ferito sulla statale del Brennero. Simon Messner, 34 anni, era stato ricoverato all’ospedale di Bolzano dopo che un automobilista l’aveva visto a terra e aveva chiamato i soccorsi. L’uomo era stato trovato nella notte tra il 9 e il 10 agosto, verso le 3, da un automobilista di passaggio a terra incosciente accanto alla sua moto, sulla statale del Brennero, nei pressi di Ponte Gardena. L’uomo, originario di San Pietro in Val di Funes, viveva a Barbiano con la compagna e due figli.