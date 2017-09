Delitto ad alta quota, esercitazione dei Carabinieri

Print This Post

“Omicidio” nei pressi del rifugio Comici in Val Gardena

Val Gardena (Bolzano) – Delitto ad alta quota in Val Gardena: è stato il presupposto di una complessa esercitazione dei Carabinieri (Soccorso Alpino di Ortisei e Madonna di Campiglio, 3/o Nucleo Elicotteri di Bolzano, Nucleo Cinofili di Laives, 7/o Reggimento Taa, Centro di Addestramento Alpino di Selva Val Gardena, Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano).

Luogo del “crimine” la zona del rifugio Comici, sotto il Sasso Lungo. La squadra di soccorso alpino dei Carabinieri interviene per un incidente in montagna, sul luogo riscontra che uno dei due uomini è rimasto bloccato in parete sotto choc mentre l’altro è precipitato.

L’uomo precipitato a terra è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco e, raccolta la testimonianza del compagno, indirizzano altri militari sull’area in cui è stato visto fuggire un soggetto armato. Con l’arrivo in elicottero dei militari del 7/o Reggimento, della Compagnia di Ortisei ed unità cinofile da ordine pubblico che hanno iniziato a rastrellare l’area sino alla cattura del assassino in fuga.