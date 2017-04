Def: Cgia, difficile evitare aumento Iva e benzina

Connect on Linked in

Artigiani, governo non li recupererà con legge di stabilità

NordEst – Per la Cgia di Mestre non è chiaro come il Governo affronterà la clausola di salvaguardia che dovrà essere sterilizzata entro la fine di quest’anno.

Il centro studi degli artigiani mestrini, dopo l’uscita del testo ufficiale del Def che analizzerà nel suo complesso, si chiede come verranno recuperati i 19,5 miliardi di euro necessari per scongiurare l’aumento dall’ 1 gennaio 2018 dell’Iva e un incremento delle accise sul carburante.

“Vista la situazione dei nostri conti pubblici – segnala il coordinatore Paolo Zabeo – è molto probabile che il Governo non sarà in grado di recuperare con la legge di Stabilità tutti i 19,5 miliardi necessari per evitare che, dal 2018, l’aliquota Iva del 10 passi al 13 e quella del 22 al 25 per cento.

Ricordo che un aumento di un punto dell’aliquota ridotta costa agli italiani poco più di 2 miliardi e quella ordinaria 4. Pertanto, non è da escludere che dei 19,5 miliardi l’esecutivo sia in grado di sterilizzarne solo una parte, almeno 14-15″.