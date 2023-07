Caro-prezzi, ecco i 380 euro contro i rincari: ‘Dedicata a te’ è la card per 1,3 mln di famiglie

Aiuto ‘una tantum’ destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui, che verrà erogato attraverso gli Uffici Postali.

NordEst – Trecentottanta euro di bonus per l’acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per circa un milione e trecentomila famiglie con redditi bassi. Annunciato nei mesi scorsi, e inizialmente ipotizzato per circa 1,4 milioni di nuclei, il provvedimento prevede un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui, che verrà erogato attraverso gli Uffici Postali. La misura governativa, che sarà presentata martedì nei dettagli, era stata inserita nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro.

Si chiama ‘Dedicata a te’ la carta elettronica distribuita da Poste italiane per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con Isee fino a 15mila euro: il funzionamento di questa iniziativa, prevista dalla prima manovra del governo Meloni con un fondo specifico di 500 milioni di euro, sarà presentato dal Governo.

A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno, ma è slittato, come comunicato da Inps il 26 giugno, perché “in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare”.

In breve

Assegno unico universale Inps, i pagamenti: le date di accredito 2023. Il primo ‘assegno unico’ sarà erogato a partire dal 17 luglio. Inps è Bankitalia comunicano di aver concordato le date dei pagamenti delle rate fino a dicembre 2023, con ”la finalità di agevolare le famiglie che percepiscono l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione”. A favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati avverano nelle seguenti date: 17, 18, 19 luglio; 18, 21, 22 agosto; 15, 18, 19 settembre; 17, 18, 19 ottobre; 16, 17, 20 novembre; 18, 19, 20 dicembre.