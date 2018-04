Debutta un nuovo Gruppo del Movimento 5 Stelle a Primiero: riunione informativa giovedì 3 maggio alle 20.30 in Comunità

Connect on Linked in

Primiero (Trento) – Dopo i diversi incontri delle scorse settimane, durante le elezioni politiche, il Movimento 5 stelle mette le basi per un nuovo gruppo anche a Primiero. In un momento in cui i diversi esponenti locali (da progetto Trentino al Patt, dal Pd all’Upt fino alla Lega) cercano di riorganizzarsi in vista delle prossime elezioni provinciali, i ‘grillini’ giocano d’anticipo in Valle.

“Giovedì 3 maggio alle 20.30 – si legge sulla pagina del meetup – i nostri portavoce locali e Riccardo in videoconferenza da Roma parteciperanno a Tonadico ( Primiero) a una serata informativa diretta alla popolazione locale.

Scopo della serata sarà di riportare quanto fatto sia a livello locale sia a livello nazionale, rispondere a dubbi e domande degli spettatori e creare una base di partenza per un gruppo M5S in Primiero. per tale ragione esorto tutti alla massima partecipazione, facciamo un bel gruppo e andiamo”.

