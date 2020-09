Elezioni Comunali Primiero San Martino di Castrozza: le priorità della coalizione di Daniele Depaoli e le date degli incontri (AUDIO)

Posted on

“La riforma costituzionale è un modello per un regionalismo differenziato” Trento – “La riforma costituzionale è un modello per un regionalismo differenziato, che porta margini di autonomia a quelle regioni virtuose, che sono in equilibrio di bilancio, che su alcune materie hanno mostrato una particolare competenza”. Lo ha detto il ministro delle Riforme, Maria […]