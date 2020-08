Dalla Marmolada alle Pale di San Martino: prosegue il viaggio tra i ghiacciai di Legambiente

Posted on

Yo.ga, l’azienda di Musile di Piave che vent’anni orsono ci ha fatto conoscere il gelato di yogurt continua la sua avventura retail, raggiungendo i 150 negozi in franchising di Giorgio Naccari Nordest – Ha aperto un nuovo spazio a Berna, in Svizzera, a Locri in Calabria e tra qualche giorno a Bergamo. Tutto questo […]