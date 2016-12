Dal primo gennaio 2017, nasce ufficialmente l’Ulss 1 Dolomitica dalla fusione di Feltre e Belluno: ecco che cosa cambia (VIDEO)

La nuova azienda sanitaria, prende il via dal primo gennaio 2017, dopo l’incorporazione dell’Ulss 2 di Feltre nella Ulss 1 di Belluno. Novità per prenotazioni e possibilità di scelta dei medici per la prima diagnosi

>Il rinnovo della Convenzione Sanitaria tra Trento e Regione Veneto

Belluno - E’ ottimista il direttore generale della nuova nata Ulss1 Dolomitica che nasce ufficialmente dal primo gennaio 2017. A livello amministrativo saranno tagliate due figure dirigenziali e con il Cup unico i tempi delle priorità dovrebbero essere rispettati in qualsiasi ospedale. La provincia di Belluno, sarà divisa in due distretti che faranno riferimento ai territori di competenza.

Tecnicamente, l’Ulss 1 di Belluno incorpora l’Ulss 2 di Feltre, dando ufficialmente vita all’Usl 1 Dolomiti, cambiando nome dal primo gennaio 2017, ma mantenendo inalterati i servizi al cittadino. Subiranno modifiche invece – secondo quanto annunciato dal direttore generale Adriano Rasi Caldogno (nella foto) – l’assetto amministrativo e la direzione strategica e medica.

La novità più concreta per il cittadino

Riguarda la prenotazione delle prime visite o prestazioni di diagnostica. Il numero verde del Cup resta lo stesso (800890500, con la possibilità di selezionare “1” per il Cup di Belluno e “2” per quello di Feltre), così come i numeri da contattare dal cellulare, l’ampliamento del servizio consiste nel fatto che la priorità assegnata dal medico in impegnativa (“B” 10 giorni, “D” 30 giorni per visite e 60 per esami strumentali, “P” 180 giorni) dovrà essere rispettata.

Ai vertici dell’Usl 1 Dolomiti, oltre al direttore generale Rasi, ci saranno Rosanna Zatta (direttore amministrativo), Giovanni Maria Pittoni (direttore sanitario) e Gian Antonio Dei Tos (direttore sociale). La figura del direttore sanitario dell’Usl 2, attualmente ricoperta da Lorenzo Tognon, non ci sarà più. Tognon resterà comunque direttore della funzione ospedaliera per il distretto di Feltre, così come Raffaele Zanella per quello di Belluno.

I numeri della nuova Ulss

Belluno sarà (Hub), Agordo e Pieve di Cadore (nodi di rete), Codivilla Putti, Feltre (punto di riferimento extraregionale in forza dell’accordo tra Regione Veneto e Provincia autonoma di Trento), Lamon (monospecialistico riabilitativo). Due saranno i Distretti: Belluno e Feltre, che “coprono” gli stessi Comuni che erano compresi in Ulss 1 e Ulss 2. Il bacino dell’Ulss 1 Dolomiti sarà di quasi 207 mila assistiti, più circa 10 mila del Primiero. I dipendenti saranno 3.505, di cui 477 medici. L’Azienda zero invece, avrà sede a Padova.

Per altre informazioni, per il momento rimarranno attivi sia il portale www.ulssbelluno.it che www.ulssfeltre.veneto.it.