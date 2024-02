Dal 2014 in Trentino otto attacchi degli orsi, uno mortale (VIDEO)

Emerge dalla conferenza di informazione del Consiglio provinciale. Nel 2023 registrati 98 orsi e 200 lupi

Trento – Dal 2014 ad oggi, in Trentino, si sono verificati otto attacchi all’uomo da parte di orsi, di cui uno mortale. In sedici casi si sono verificati dei falsi attacchi, senza ferimenti. l dato, riportato dal responsabile del Servizio foreste e fauna, Claudio Groff, è emerso durante la conferenza di informazione chiesta dalle minoranze del Consiglio provinciale di Trento.

Gli orsi rimossi sono complessivamente otto (tre maschi e cinque femmine), di cui quattro esemplari ritenuti molto confidenti e quattro considerati aggressivi perché protagonisti di attacchi che hanno portato al ferimento di persone o, nel caso del 26enne Andrea Papi, alla morte. In cinque casi i plantigradi sono stati prelevati dall’ambiente naturale tramite captivazione, in due tramite abbattimento. In un caso l’esemplare è deceduto durante il tentativo di cattura.

Per quanto riguarda la prevenzione, sono previste diverse azioni per contrastare l’avvicinamento degli orsi confidenti, tra cui la riduzione delle fonti di richiamo nei centri abitati e nelle zone più frequentate dall’uomo. In questo senso, lo scorso anno la Provincia ha impegnato i gestori dei rifiuti a elaborare un piano di sostituzione dei cassonetti con contenitori di raccolta anti-orso nelle zone interessate, che dovrà essere presentato entro quest’estate.

Altre azioni riguardano l’intervento con cani anti-orso e la discussione attraverso lo sparo di pallini di gomma, che tuttavia, a detta di Groff, registrano un “tasso di successo molto basso”.”Dal 2015 si è iniziato a insistere sull’uso dello spray anti-orso perché diventasse uno strumento di prevenzione alla portato di tutti. Dallo scorso anno è disponibile solo per il corpo forestale”, ha concluso Groff.