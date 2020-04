Da Primiero a Passo Rolle fino a Mis: ecco le Dolomiti ai tempi del Coronavirus (VIDEO)

Nel servizio TGR di Luca Bindi, con le suggestive immagini di Luciano Tramarini, la bellezza delle montagne e la preoccupazione locale per il virus ai piedi delle Dolomiti

Primiero (Trento) – Dal mondo del turismo locale in stallo, alla preoccupazione dei molti operai della Luxottica, che dalla valle ogni giorno si recano ad Agordo. Tutto fermo per il coronavirus anche a Primiero.

Le piste imbiancate dopo la nevicata degli ultimi giorni – ad una settimana da Pasqua – e gli impianti chiusi, così come tutte le strutture alberghiere e i pubblici esercizi, per le disposizioni Covid19.

I carabinieri controllano l’accesso alle valli di Primiero Vanoi e Mis, senza registrare però particolari problemi. Le Famiglie cooperative invece, ma anche i piccoli negozi privati, diventano punto di riferimento per le comunità – in tempi di emergenza -, mentre la diffusione del contagio fortunatamente resta ancora contenuta in zona.

Ma non mancano però le buone notizie, nel reportage TGR, con un neo papà primierotto che per fortuna ci fa guardare al futuro con più ottimismo, proprio dalla sede del punto vendita di Sagron Mis, il comune più distante da Trento.

Auguri al piccolo Tommaso e ai genitori!

Alcuni immagini del reportage (TGR)

Immagini di Luciano Tramarini