SPECIALE/Dalle Dolomiti alla Puglia: Cutrofiano perla del Salento più vero (VIDEO)

Borgo autentico d’Italia e ‘Paese delle Terrecotte’, Cutrofiano è un luogo unico da visitare, tra Adriatico e Ionio, con Masserie di ‘charme’, arte, natura ed enogastronomia di qualità a portata di mano

Cutrofiano (Lecce) – Quando le Dolomiti incontrano la Puglia, accadono meraviglie.

Descrivere il Salento con le parole, diventa così un limite. Da un viaggio di pochi giorni in queste terre, ci portiamo a casa un’alba che ti riscalda il cuore, un tramonto rosso fuoco e un caffè in ghiaccio servito con amicizia, nella suggestiva Casina Bardoscia, circondati da ulivi secolari.

Ma in pochi giorni, abbiamo incontrato anche tanti nuovi amici, che ci hanno insegnato a vivere intensamente questo splendido angolo d’Italia.

Tra storia e tradizione

A Cutrofiano, oltre ad un borgo ricco di storia, natura e tradizione, assaggi i piatti della cucina più autentica, scopri l’arte del ‘figulo‘, con antiche fornaci e laboratori di famiglia che si tramandano di padre in figlio con passione.

Nei volti, nelle storie, nei colori e i profumi di un luogo, capisci subito che Cutrofiano è una tappa obbligata per chi intende visitare le meraviglie del Sud.

A guidare questo borgo autentico d’Italia, l’appassionato Sindaco Oriele Rosario Rolli, affiancato da una Giunta molto determinata, con il supporto del dinamico Beniamino Placì, oggi Responsabile dello staff del primo cittadino, ieri presidente ApT a San Martino di Castrozza, passo Rolle, Primiero Vanoi.

Dove si trova

A pochi chilometri da Gallipoli, non lontano da Otranto, poco più distante dalla splendida Santa Maria di Leuca, qui gusti i vini che profumano di terra, visiti cantine che sembrano cattedrali e corri in bici tra stradine e vie di campagne, con la gente che ti saluta cordialmente di prima mattina.

Il paese non ha il patrimonio storico di Lecce o i luoghi mondani di Gallipoli, ma si possono scoprire luoghi unici dove rilassarsi tra gioielli autentici di arte e cultura.

A meno di mezz’ora da qui si arriva a Gallipoli (circa 20 km), a Otranto (25 km), Lecce (30 km) solo per citarne alcuni. Da queste parti passa anche la Via Francigena del Sud, che unisce Canterbury a Roma e a Santa Maria di Leuca, con la Basilica Giubilare di Santa Maria de finibus terrae.

Il Paese delle Terrecotte

L’argilla estratta in varie cave del territorio si lavorava già in epoca romana, lo testimoniano vari manufatti rinvenuti in aree rurali e una fornace di età romano – imperiale, scoperta nel 2005 in Contrada Scacciato.

Uno degli eventi più attesi in estate, è la Mostra dell’Artigianato Figulo, quest’anno giunta alla quarantacinquesima edizione. Al Museo della Ceramica, che comprende una ricca collezione di maioliche, si trovano gli attrezzi usati per la produzione della terracotta e una sezione storico – artistica degna di nota. Il Comune di Cutrofiano conta oggi circa 9.200 persone, di aziende che lavorano la terracotta, più o meno grandi, se ne contano una decina.

La processione di S. Antonio con il paese in festa, la gente in piazza e i fuochi d’artificio. Ma anche sapori e colori di una terra da scoprire (VIDEO)

Cucina e vini di qualità

Immancabile la bruschetta con l’olio della zona e poi cime di rapa, peperoni, melanzane, piselli, ceci e tanto pesce, con molti piatti della tardizione salentina.

Per ogni portata c’è un vino da abbinare. I minchiarieddhri (maccheroncini) le sagne ‘ncannulate (pappardelle attorcigliate), i cavatelli, le trie (sorta di tagliatelle) o i nostri preferiti: i “pummidori scattarisciati” che da queste parti sono diventati anche un gelato gourmet di gran classe grazie al maestro Roberto Donno.

La burrata dei caseifici locali, non manca mai a tavola, ma nemmeno le fàe nette e cicorieddhre, purea di fave con cicoria selvatica o le rinomate friselle, ciambelle di grano duro, cotte nel forno a legna. Molti i ristoranti di qualità in zona, con piatti di terra e di mare per ogni tasca.

Infine i dolci: biscotti fatti in casa e l’immancabile pasticciotto con crema o altri ripieni. Le cantine più note di Cutrofiano, sono l’Astore e Palamà: con un rosato degno di nota e rossi che non temono rivali ed esportazioni in tutto il mondo.

Perchè in fondo, a Cutrofiano ci arrivi come un turista, ma te ne vai con la Puglia nel cuore. Venite nel Salento ma come ospiti, non solo come semplici turisti.

Come arrivare

In auto: A14 fino a Bari, poi SS 16 fino a Brindisi, SS 613 fino a Lecce, SS16 fino a Maglie, tangenziale ovest e poi SP363 fino a Cutrofiano.

In treno: scendere a Lecce, continuare con gli autobus della compagnia STP fino a Cutrofiano (tel. da cellulare 0832 228441, da fisso 800447472 dal lun. al sab. 7,20/13,40, www.stplecce.it).

In aereo: Ryanair collega Brindisi con Milano, Treviso e altre località (www.ryanair.com). All’aeroporto è possibile trovare anche auto a noleggio.

Idee viaggio ed Eventi

Per le Visite guidate è possibile contattare l’Associazione culturale Ceramica Artigianale del Salento, tel. 3804660047, www.ceramicadelsalento.it o Pro Loco Cutrofiano, Via Umberto I 64, Cutrofiano, tel. presidente 3289779884, www.prolococutrofiano.it . Per delle splendide gite in bici tra ulivi secolari e masserie, Escursioni in mountain bike con l’Associazione Bike Team, Giancarlo tel. 3395974993, www.biketeamcutrofiano.eu.

Ad agosto da non perdere la Notte della Taranta il 22 in Piazza Municipio. Mostra Mercato della ceramica artigianale, dal 13 al 22 nel centro storico. Festa di San Rocco 16 e 17 in Piazza Municipio.

A settembre: Festa degli Ucci a metà settembre. Li Giorni de li Trainieri e acchiappa maialino il 23 in Rione Piani. Fiera di San Rocco ed esposizione cavalli, il 24 in Rione Piani.

Indirizzi utili e internet

Ufficio informazioni Comune di Cutrofiano, Piazza Municipio angolo Via Bovio, tel. 0836 512461. Comune di Cutrofiano, Via Ascoli angolo Largo Resistenza, 73020 Cutrofiano (LE), tel. 0836 542230, www.comunedicutrofiano.gov.it.

Per altre informazioni sulla zona: www.viaggiareinpuglia.it