Domenica da brividi di San Valentino: Cupido senza frecce tra pandemia, gelo e restrizioni

NordEst – L’amore ai tempi del Covid è difficile, spesso lontano, forse tiepido, addirittura virtuale. Non si festeggia in tempo di pandemia, questo l’imperativo. Se sono molte le coppie ‘scoppiate’ durante il lockdown, chi ha resistito non è certo in vena di romanticismo: le restrizioni in atto e la convivenza forzata hanno spento il desiderio di celebrare San Valentino.

E per i single sono poche le frecce di Cupido tra mascherine e igienizzanti. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Eurodap (Associazione Europea per il Disturbo da Attacchi di Panico) per l’Adnkronos Salute su 659 persone per indagare come Covid stia incidendo nel rapporto di coppia. In particolare, il 47% ammette che le misure restrittive dovute alla pandemia hanno inciso nella scelta dei festeggiamenti; solo il 23% ha maggiori aspettative e dichiara di avere programmi romantici, nonostante i disagi. Il 39% ha iniziato ad avere difficoltà di coppia a causa delle convivenza forzata; per il 21% la vicinanza invece ha contribuito a rinsaldare il rapporto. Per il 73%, infine, la pandemia ha costituito un impedimento alla formazione di nuove relazioni o nelle relazioni a distanza.

“Dai dati appare evidente che la pandemia ha sensibilmente inciso nel rapporto di coppia e nella maggior parte dei casi in maniera negativa – spiega Eleonora Iacobelli, psicoterapeuta e presidente Eurodap – E anche la festa degli innamorati quest’anno sarà diversa. A causa delle restrizioni in molti a non potranno celebrare la ricorrenza come da tradizione. Chi si augurava di ritagliare del tempo per la coppia, ad esempio con una fuga romantica, dovrà accontentarsi di un pranzo Covid-free e anche le cene galanti, con bar e ristoranti chiusi, saranno da scartare.

Chi vive rapporti a distanza non potrà ricongiungersi e peggio ancora va per chi è single in cerca di amore: la paura del virus rende infatti le nuove conoscenze più difficili che mai”. Banditi i romanticismi tra mascherine, igienizzanti e pranzetti covid free.

Ma per quelli che proprio si volessero ostinare, esistono modi ‘alternativi’ suggeriti dagli esperti, per festeggiare il santo degli innamorati pur rispettando divieti e coprifuoco. Così il pranzo al ristorante può essere un sostituto alla cena. Chi aveva in programma una gita fuori porta può programmare una ‘staycation’ con cenetta e pernottamento nella propria città. O passeggiare mano nella mano all’aria aperta (magari cantando sotto la pioggia in caso di cattivo tempo).

Le coppie che non rinunciano alla tavola più dolce dell’anno, possono sempre adottare la soluzione del delivery o del takeaway a casa, con – a seguire – maratona di film sentimentali, aspettando il 2022. Gli amanti lontani invece non godranno della compagnia del proprio partner per le restrizioni ancora in vigore e toccherà loro accontentarsi di festeggiare ‘a distanza’ in modi hi-tech, magari donandosi reciprocamente una stella da intitolare all’altro.

Una via irta di pericoli si prospetta invece a coloro che sono alla ricerca di un nuovo amore: in questo caso la questione si fa più spinosa. Anche i più impavidi e avventati dovranno fare i conti con gli ostacoli rappresentanti da spostamenti (‘ndo ‘vado?), mascherine (chi sei?) e igienizzanti (sono pulito!). Ma solo per un giorno. Passata la domenica, grazie a Dio è lunedì, tutto tornerà come prima. Niente panico.

Emozioni in musica

Lo spettacolo verrà trasmesso in streaming alle ore 21.30 sul sito internet del Centro (Teatro virtuale, sezione Streaming) e sarà possibile accedervi gratuitamente, previa prenotazione obbligatoria da effettuare su www.centrosantachiara.it , (fino alle ore 21.15) all’interno della scheda relativa allo spettacolo. Il video sarà disponibile soltanto nella giornata e nell’ora di programmazione indicata.

Sarà “La notte di San Valentino”, uno spettacolo di Francesco Bellomo e Paolo Logli che, attraverso le voci di Martina Difonte e del trentino Matteo Ferrari, farà cantare il pubblico a casa con le cover dei più grandi successi della musica italiana: “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André, “La Cura” di Franco Battiato, “Piccolo grande amore” di Claudio Baglioni, “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, “Ricordati di me” di Antonello Venditti, sono solo alcuni degli innumerevoli brani che la canzone d’autore italiana ha dedicato all’Amore, e che verranno riproposti in questa occasione.

“Brividi” di San Valentino

L’aria gelida a contatto con i nostri mari ha dato vita a un vortice ciclonico sul basso Mar Tirreno, una bassa pressione responsabile di diffuse nevicate fin sulle coste adriatiche anche sotto forma di bufere.

Dal Nord e del Centro sarà il gran freddo a farla da padrone anche se ci saranno ancora residue deboli nevicate su torinese, cuneese, sondriese, aretino, senese e grossetano. Nel corso di domenica il tempo comincerà a migliorare su molte regioni con sole splendente e ancora possibili residue nevicate su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata (sempre su coste o pianure).

Sarà in questa giornata che si avvertirà il vero gelo siberiano: l’ampio rasserenamento e i venti ancora gelidi favoriranno un forte raffreddamento notturno con temperature che scenderanno sotto lo zero di 6-7°C al Nord, con -15°C a circa 1000 metri e anche -20/-25°C sopra i 1800 metri. Temperature notturne sottozero anche al Centro con -2/-4°C un po’ ovunque.