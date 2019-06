Crolla albero a Merano, mamma e figlio tedeschi travolti: sono gravi

Merano – Si tratta di una donna tedesca di 24 anni e di suo figlio di appena 3 anni. Entrambi sono in prognosi riservata in gravissime condizioni.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale della città del Passirio, mentre il piccolo è stato portato dall’elisoccorso Pelikan 1 all’ospedale di Bolzano.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì nei pressi del ponte della Posta, dove una forte raffica di vento ha spezzato in due il grosso albero che è finito nel cortile di un bar. Sul posto sono intervenuti delle ambulanze e le forze dell’ordine.

In zona è atterrato anche l’elisoccorso Pelikan che ha trasportato il bambino all’ospedale di Bolzano. Il crollo è stato causato da una forte raffica di vento, che si è improvvisamente alzato annunciando l’arrivo di un temporale. Alla stazione meteorologica di Marlengo, poco lontano da Merano, è stata registrata una raffica di 85 km/h.

L’incidente si è verificato in pieno centro sulle passeggiate d’Inverno, che costeggiano il fiume Passiria, nei pressi del Kursaal. L’albero secolare è stato letteralmente spezzato in due.

Il cielo su Trento richiama l’attenzione dei social . Si è coperto di particolari nuvole, dette mammatus. Si tratta di una tipologia di nube temporalesca, piuttosto rare nelle nostre zone, che si può formare tramite due processi simultanei: intense correnti ascensionali unite ad un alto tasso di umidità presente nei bassi strati. Molti i curiosi che, telefono alla mano, hanno scattato fotografie per diffonderle sui social network.

Un grosso pino si abbatte a Merano di fronte a un bar sulle Passeggiate d'Inverno. Feriti una donna e il suo bambino, portato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Il vento ha sradicato diversi alberi in tutta la città. #IoSeguoTgr @TgrRai pic.twitter.com/Qs70g6dv2O

— Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) June 11, 2019