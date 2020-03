Croce Rossa Trentino avverte: nessun nostro incaricato raccoglie fondi o esegue prestazioni a domicilio

Posted on

I primi 21 rifugi alpini di proprietà della Provincia potranno essere a breve assegnati tramite singole gare Bolzano – Con il via libera della Giunta provinciale alle condizioni di partecipazione e ai criteri di qualità da rispettare, i procedimenti hanno ora tutte le carte in regola per vedere la luce. I contratti saranno operativi a […]