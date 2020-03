Croce Rossa Trentino avverte: nessun nostro incaricato raccoglie fondi o esegue prestazioni a domicilio

Posted on

Colpito 50enne senza altre patologie. Infettivologi invitano a vaccinarsi NordEst – Molto più aggressiva degli scorsi anni, arriva dai Paesi dell’emisfero meridionale dove l’inverno è agli sgoccioli e minaccia complicanze anche per le persone sane. L’influenza è piombata in anticipo in Italia con il primo caso grave all’Ospedale di Udine. Dove un uomo di 50 […]