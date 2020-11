Croce rossa trentina, vandali in azione a Levico: danni per trentamila euro

Posted on

Forte preoccupazione espressa dall’assessore regionale al lavoro Donazzan Venezia – “C’è fortissima preoccupazione per la gestione degli ammortizzatori sociali in chiusura di questo 2013, ma soprattutto per una non condivisibile ipotesi di gestione per gli anni 2014-15 prevista dal Governo”. Questo le parole di Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione del Veneto, a commento dello […]