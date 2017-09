Croce Rossa, martedì 26 settembre presentazione del nuovo corso per volontari

Print This Post

Martedì 26 settembre presso la sede Croce Rossa Canal San Bovo verrà presentato il nuovo corso per

aspiranti volontari di Croce Rossa

Canal San Bovo (Trento) – Il corso si terrà nelle serate di martedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:30 c/o la sede di Canal San Bovo in Via Roma, 45.

Si inizia il 29 settembre per la durata di 9 serate con esami il 4 novembre. Verranno trattati vari argomenti inerenti l’attività della Croce Rossa, non solo salute ma anche ambito sociale e tutto ciò che può essere utile per aiutare i più vulnerabili.

Per maggiori informazioni rivolgersi al n. 3703035449