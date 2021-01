Croce rossa Canal San Bovo: al via i nuovi corsi con lezioni online

Ecco come iscriversi ai nuovi corsi formativi

di Manuela Micheli

Primiero/Vanoi (Trento) – Porte aperte, per il gruppo di Canal San Bovo della Croce rossa che vedrà partire, a breve, un nuovo corso di formazione per i volontari: le lezioni, in adempimento alle normative vigenti in materia di COVID-19, si terranno online.

L’attività dell’associazione

“Mettere al centro l’essere umano è da sempre il nostro imperativo. Da oggi lo facciamo con nuovi strumenti, maggiore forza ed unità. E con un unico importante obiettivo: assistere un numero crescente di persone che sono vulnerabili a causa dei molteplici cambiamenti sociali, economici e ambientali in atto”.

Oggi più che mai, questo messaggio del Presidente Nazionale di Croce Rossa, Francesco Rocca, risuona come un appello che l’unità territoriale di Canal San Bovo, guidata da un infaticabile Tiziano Gobber (nella foto) – che da quasi un anno riveste anche il ruolo di Presidente del Comitato di Trento- coglie e cerca di far sua.

Tante sono le iniziative promosse dall’associazione: in questo tempo di pandemia i nostri volontari non hanno esitato a mettersi a disposizione del più debole e ad essere presenti laddove necessario. I nostri mezzi hanno percorso oltre 78000 chilometri in questo ultimo anno per il sociale.

Abbiamo fatto da ponte tra il Primiero e Borgo Valsugana con il trasporto analisi, supportato il centro servizi e il centro diurno, accompagnato e sostenuto persone a far visite e terapie, preparato pacchi alimentari per le famiglie bisognose, creato oggetti di artigianato che ci hanno permesso di raccogliere offerte per aiutare persone in difficoltà e supportare progetti per la comunità.

E ancora, ci sono state raccolte fondi in collaborazione con altre associazioni (come per esempio l’Unicef) e, non da ultimo, abbiamo potenziato il servizio di “Farmaco pronto”( 6860 chilometri percorsi), già molto apprezzato nel Vanoi, estendendolo, durante questo periodo di pandemia, a tutta la vallata del Primiero.

I nostri mezzi, il PMA ed i nostri operatori dell’emergenza sono preparati e disponibili qualora sia necessario intervenire per calamità di vario tipo e le nostre ambulanze ed i volontari del soccorso non si sono mai fermati (2405 eventi con ben 145.641 chilometri percorsi).