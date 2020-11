Crescono contagi in Trentino Alto Adige: un decesso a Trento, quattro a Bolzano

In crescita tutti i dati in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Sono invece 390 i nuovi casi positivi in Trentino su 3.056 tamponi, effettuati, 130 i pazienti ricoverati, uno deceduto.

La crescita esponenziale era prevista ed oggi la cifra dei nuovi casi positivi sfiora il raddoppio rispetto a ieri. Dei nuovi positivi 224 sono sintomatici, 48 con 70 o più anni, 51 sono invece bambini e ragazzi in età scolare ed è probabile che questo comporterà l’isolamento delle rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 167). Va detto che 208 persone sono classificate pauci-sintomatiche, ma cresce, seppur di poco, il numero dei ricoveri in ospedale: oggi sono 130 i pazienti di cui, come ieri, 9 in rianimazione.

In Alto Adige il contagio continua ad aumentare: sono stati registrati 547 nuovi casi positivi su 3.099 tamponi effettuati dai laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore. Sono 4 i decessi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 167.

Sono invece 70 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 78 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 18. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.209.

In breve