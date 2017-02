“Craspamagna Dolomitica” nel Vanoi 11/12 marzo: speciale omaggio per iscrizioni entro il primo marzo

Connect on Linked in

Torna la tradizionale camminata con le racchette da neve alla scoperta del gusto e delle tradizioni del Vanoi. Omaggio speciale del comitato organizzatore, per chi prenota entro il primo marzo

Valle del Vanoi (Trento) – Natura e gusto, profumi e sapori nel cuore verde del Trentino, la splendida Valle del Vanoi. Torna la passeggiata con le racchette da neve e degustazione di prodotti tipici.

Come da tradizione, particolarmente ricco il programma dell’evento. Quest’anno chi prenoterà entro il primo marzo, avrà diritto ad un simpatico omaggio dall’organizzazione.

Il Programma

SABATO 11 marzo

TRA LE STELLE E LE STALLE

Elisa Dalla Santa vi accompagnerà per una visita serale nella magica atmosfera del paese di Zortea, alla scoperta degli angoli più suggestivi e delle esperienze più vere, come la visita alle piccole stalle ancora in attività, per conoscere la cultura e le tradizioni di questo villaggio di montagna. Ore 17.30 alle 19.00. Ritrovo presso la Casa della Cultura di Zortea.

Costo: € 10 a persona. Bambini fino agli 8 anni gratuito. Attività realizzata con minimo 5 adulti iscritti.

Informazioni e prenotazioni:

iscrizione obbligatoria entro le ore 12 del sabato presso Uffici ApT del Vanoi tel. 0439/719041 – vanoi@vanoi.it

A cena con… ANTONELLA FORNARI, alpinista, scrittrice e biologa

DIAMANTI DI GHIACCIO E ZIRCONI DI NEVE APPENA CADUTA,

proiezione in dissolvenza, sonorizzata e con commento dal vivo.

Albergo Cima D’Asta ore 19.30.

Costo della cena e 25.00. Prenotazione obbligatoria presso

ufficio ApT di Canal San Bovo tel. 0439 719041

DOMENICA 12 marzo

Ritrovo presso Casa della Cultura di Zortea

ore 9.00 iscrizioni e distribuzione racchette da neve

ore 9,30 Zortea Albergo Serenella, partenza della 2° CRASPAMAGNA DOLOMITICA, passeggiata con le racchette da neve tra natura, tradizione e gusto. Percorso ad anello di circa 8 km nella splendida Valle del Lozen.

Modalità di iscrizione:

Prenotazione e iscrizione obbligatoria presso ufficio ApT Canal San Bovo

tel. 0439 719041 o via fax 0439 308114 mail: infovanoi@sanmartino.com

possibilità di pagamento tramite bonifico bancario intestato a:

CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL VANOI

EUR IBAN IT 82 Z082 7934 5100 0002 0028 343

Quota iscrizione : adulti 15,00 euro a persona, comprensivo di assaggi lungo il percorso e gadget ricordo della manifestazione

Gratuito ragazzi fino 8 anni.

Affitto racchette da neve euro 5,00 per adulti e bambini. In caso di rottura irreparabile, viene chiesto un rimborso di eruo 82.00. Info e prenotazioni pacchetto vacanza “LA NEVE CON GUSTO” www.sanmartino.com booking@sanmartino.com L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di variare o la durata o sospendere la manifestazione, in relazione alle condizioni del percorso e atmosferiche.

Omaggio per iscrizioni entro il primo marzo

