CraspaMagna Dolomitica 7/8 marzo 2020, annullata per recenti disposizioni Covid-19

Posted on

Più cara invece a Bolzano e a Innsbruck Bolzano/Trento – L’Osservatorio prezzi e tariffe della Provincia di Bolzano pubblica i prezzi rilevati nel 2017 per una serie di prodotti, scelti dai principali raggruppamenti di spesa delle famiglie come alimentari, ristorazione e trasporti. Nel confronto con i capoluoghi vicini, Bolzano è più cara di Trento per i […]