Covid Primiero Vanoi Mis: sono 80 i casi positivi resi noti dai Comuni, fino a mercoledì 25 novembre

Comune per Comune, gli ultimi aggiornamenti raccolti. L’invito è a seguire le regole, mantenendo le distanze e utilizzando la mascherina

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Questo è quanto emerge dai dati pervenuti alla nostra redazione dai Comuni del Primiero Vanoi Mis, fino a mercoledì 25 novembre.

L’auspicio, è di riuscire nei prossimi giorni a comunicarvi i numeri di ogni Comune nello stesso momento, per dare una informazione più completa possibile, vista la situazione in continuo mutamento, ma fortunatamente ancora sotto controllo. Pochissimi sono infatti i casi di pazienti ricoverati in ospedale.

Vengono sottolineati come di consueto, da più parti, i noti problemi e ritardi di comunicazione tra Feltre e Trento. Da questi ultimi aggiornamenti, emerge però chiaramente, la differenza tra i positivi registrati con tampone molecolare e quelli con antigenici rapidi, tra i più usati in questo periodo.

L’aggiornamento tamponi molecolari, sommati ai test antigenici rapidi, fornito dai Comuni, evidenzia invece nella Comunità di Primiero complessivamente 80 casi positivi fino al 25 novembre

I dati nei Comuni

SAGRON MIS report 25.11

ll Comune rende noto nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre, la presenza di 2 persone positive al tampone antigenico, in isolamento domiciliare.

IMER report 25.11

Fino al 25 novembre a Imèr, si registrano invece 16 positivi con tampone antigenico e 3 con tampone molecolare per un totale di 19 casi.

MEZZANO report 24.11

Nel Comune di Mezzano sono segnalati 18 casi di soggetti positivi al tampone antigenico e 1 caso al tampone molecolare, per un totale di 19. Tutte le persone sono sottoposte ad isolamento.

CANAL SAN BOVO report 23.11

I casi accertati di positività secondo quanto rende noto il Comune sui social, sono 7, tutti rilevati con tampone antigenico.

Da segnalare inoltre che nel Vanoi in questi giorni, si è registrato anche un decesso – come confermato dal bollettino Ulss1 Dolomiti – di una persona anziana di 89 anni positiva covid, ricoverata da alcuni giorni all’ospedale di Feltre, con patologie pregresse.

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA report 20.11

Secondo l’ultimo report settimanale del Comune, I positivi al tampone antigenico sono 26 mentre al molecolare sono 7. Dei 33 positivi, una persona è minorenne, 22 di età tra i 18 e i 70, infine 10 soggetti di età superiore ai 70 anni.