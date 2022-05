Covid Primiero Vanoi Mis: Comuni verso la zona free, rientrano ultimi focolai, ecco l’analisi dei dati locali

Sagron Mis è tornato nuovamente covid free nei giorni scorsi, mentre gli altri Comuni lentamente stanno registrando sempre meno casi ( dati PAT 29 aprile 2022 ): Canal San Bovo 16 positivi, Imèr 2, Mezzano 14, Primiero 16, Sagron Mis 0. Fortunatamente non si sono registrati pazienti gravi, tranne alcune ospedalizzazioni. Rientrati anche alcuni piccoli focolai in zona

di Ervino Filippi Gilli

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Chiuso lo stato di emergenza, anche se la pandemia non è ancora finita, si possono tirare le somme del contagio sia per la nostra Provincia che per la Comunità di Primiero. Iniziamo col dire che i dati utilizzati in seguito sono quelli ufficiali comparsi o sul sito della Provincia o su quello del Ministero della Salute (e qui sarebbe da aprire una parentesi in quanto in alcuni casi i valori non coincidevano).

Alcune parole chiave: contagiati giornalieri sono quelli che a quel determinato giorno risultavano infettati; numero totale dei contagiati sono tutte le persone contagiate dall’inizio della pandemia alla data di rilevamento.

In Provincia di Trento i dati sono quelli di un gran numero di infettati, il 31 marzo 2022 erano 149.605 ovvero il 26.7% circa della popolazione che contava su 542.158 residenti al 31/12/2021.

La prima ondata ha avuto un picco massimo di 2.082 contagiati giornalieri il 12/04/2020 e, sempre qual giorno, un numero totale dei contagiati pari a 3.053; i decessi ammontavano a 293

La seconda ondata ha avuto un picco massimo di 2.962 contagiati giornalieri il 15/11/2020 e, sempre qual giorno, un numero totale dei contagiati pari a 12.568; i decessi ammontavano a 524

La terza ondata ha avuto un picco massimo di 4.379 contagiati giornalieri il 14/03/2021 e, sempre qual giorno, un numero totale dei contagiati pari a 37.790; i decessi ammontavano a 1237

La quarta ondata ha avuto un picco massimo di 27.839 contagiati giornalieri il 20/01/2022 e, sempre qual giorno, un numero totale dei contagiati pari a 103.618; i decessi ammontavano a 1460.

Come si può notare dall’incremento nei numeri, il virus con il tempo è mutato verso varianti sempre più contagiose nonostante le misure introdotte per contenerlo.

L’andamento nella Comunità di Primiero

Iniziamo col dire che nel grafico non ho inserito i dati giornalieri della prima ondata in quanto non disponibili giorno per giorno. In totale, però, possiamo affermare che i casi registrati nella primavera 2020 furono in totale 76 con 7 decessi, così distribuiti:

Comune Contagiati Deceduti Primiero San Martino di Castrozza 18 1 Sagron – Mis 0 0 Mezzano 12 0 Imer 2 0 Canal San Bovo 44 6

Il numero dei deceduti però, può non essere corretto poichè le persone spirate all’Ospedale di Feltre o in quello di Belluno, ovvero fuori Provincia, sono state registrate in Veneto; questi numeri venivano poi trasmessi a Trento da dove sarebbero dovuti essere passati ai Sindaci. Penso – ma da nessuna parte è stato fornito un dato ufficiale -, che un numero più realistico si aggiri su 10-15 decessi totali, ma questi numeri non trovano alcuna conferma.

Un fatto curioso è che la Comunità di Primiero risponde con un certo ritardo all’infezione rispetto al resto della Provincia: se la seconda ondata in Trentino ha picco il 15 novembre 2020, da noi il numero massimo di contagi si registra un mese dopo (in ciò confermato anche dall’elevato numero di decessi in dicembre rispetto alla media +18). Analogo discorso vale per la terza ondata che in Provincia ha il picco in primavera (il 14 marzo 2021) mentre in Comunità di Primiero in autunno (il 21 ottobre 2021). E questa ultima traslazione temporale è abbastanza strana. E’ probabilmente possibile spiegare l’anomalia, ma è solo una ipotesi , con la DAD primaverile dei nostri ragazzi che andavano a Feltre a studiare o di quelli che dal Bellunese venivano da noi. Bloccata (si fa per dire) l’epidemia legata al movimento degli studenti, la primavera è passata quasi tranquilla mentre quando il trasporto studenti è ripreso in autunno, guarda caso, sono aumentati progressivamente i contagi.

La seconda ondata a Primiero ha avuto un picco massimo di 123 contagiati giornalieri il 17 dicembre 2020.

La terza ondata ha avuto un picco massimo di 61 contagiati giornalieri il 21 ottobre 2021.

La quarta ondata ha avuto un picco massimo di 434 contagiati giornalieri il 20 gennaio 2022, proseguendo con altri piccoli focolai fino ad aprile 2022.

Alla stessa stregua di come risponde la Comunità, anche il Comune di Primiero San Martino di Castrozza vede spostate nel tempo la seconda e terza ondata che si collocano rispettivamente il 17 dicembre 2020 (66 contagiati) ed il 21 ottobre 2021 (48 contagiati); la quarta ondata coincide con quella provinciale del 20 gennaio 2022 (252 contagiati).

I numeri riassuntivi per tutti i comuni (è indicato il numero massimo di contagiati giornalieri)

Comune Seconda ondata 17/12/20 Terza ondata 21/10/21 Quarta ondata 20/01/22 Totale positivi 31/03/2022 Primiero San Martino di Castrozza 66 48 252 1077 Sagron – Mis 0 0 2 19 Mezzano 17 7 80 346 Imer 21 1 43 278 Canal San Bovo 19 5 57 354

In definitiva se la PAT ha avuto il 27.6% di positivi sulla popolazione complessiva, nella Comunità di Primiero le persone contagiate sono state il 21%. Ora, anche se lo stato di emergenza è ufficialmente finito e le restrizioni stanno terminando, l’invito è comunque a prestare attenzione ancora per un po’, ovvero non è ancora ora del liberi tutti, liberi da tutto.