Covid19, Primiero Vanoi con 7 casi, Sindaco Comune di Primiero, Depaoli: “Non sottovalutare sintomi”, Presidente Comunità, Pradel: “Grande lavoro Servizi Sociali” (VIDEO)

La situazione locale aggiornata

Primiero (Trento) – Tre casi a Primiero San Martino di Castrozza, due a Mezzano e due a Canal San Bovo, dove giovedì pomeriggio 27 marzo è arrivata la dolorosa notizia della scomparsa di Maria Loss, signora 83enne ricoverata da alcune settimane all’ospedale di Feltre, con altre patologie pregresse. Ma anche altri primierotti, residenti fuori valle, stanno combattendo in queste ore contro il virus.

Editoriale su Vita Trentina per don Pietro Rattin, ricoverato a Rovereto, al quale vanno i nostri auguri, così come a tutte le famiglie coinvolte in questa grave emergenza sanitaria, esprimendo invece vicinanza a chi ha perso un proprio caro.

Da Comuni e Comunità di Primiero, arriva il grazie più sincero, a tutti coloro che stanno operando in prima linea in valle e non solo, invitando a non abbassare però la guardia in questo momento, ancora molto difficile per tutti.

Il Grazie dei Comuni e della Comunità

In queste ore difficili anche per la Comunità di Primiero, si rivela di fondamentale importanza il sostegno dei Servizi sociali a molte famiglie della zona. A volte solo per uno scambio di parole, altre per richieste concrete, molto più spesso per una importante rete di servizi che permette di ricevere a domicilio tutti i beni di prima necessità, senza dover uscire di casa nell’ambito del progetto provinciale “Resta a casa, passo io” (elenco consultabile sul portale della Comunità: www.primiero.tn.it).

La Responsabile del Settore Sociale della Comunità di Primiero, Michela Tomas sottolinea che l’attività prosegue, confermando la vicinanza ai soggetti più deboli. “Monitoriamo quotidianamente la situazione e i bisogni che arrivano dal nostro territorio, sono aumentati anche i pasti a domicilio. Ricordo il numero del Settore Sociale che risponde al tel 0439/64643 o nei weeekend la linea gratuita della Provincia allo 0461/495244 dove è attivo anche il supporto psicologico in collaborazione con i volontari di zona”.

Non abbassare la guardia

“Attenzione – ha ricordato invece in queste ore sui social, il Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli – il rischio è proprio quello di sentirsi al sicuro e di abbassare la guardia, questo non deve succedere. Se abbiamo sintomi influenzali – soprattutto febbre – contattiamo subito i sanitari preposti senza esitazioni ed isoliamoci in casa, evitiamo i contatti con la famiglia e con l’esterno finchè i sintomi non saranno spariti, fino a quando non lo dice chi ha la competenza per farlo”.

