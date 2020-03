Covid19, Usl Padova: ‘onda piena non è ancora arrivata’, oltre 3200 casi e 9mila in isolamento, videoconferenza Regione Veneto 18 marzo

Zaia: “Confermo sempre meno tamponi. Due milioni di mascherine gratis ai cittadini”

NordEst – “L’onda di piena non è ancora arrivata del tutto, e quindi non possiamo rilassarci neanche un istante. Ci aspettiamo che i numeri possano crescere e ci stiamo preparando per affrontare onda d’urto”. Lo ha detto Domenico Scibetta, dg dell’Usl 6 Euganea, in una diretta Facebook per la stampa a proposito dell’emergenza coronavirus.

In Veneto le politiche sanitarie adottate per contrastare il Coronavirus avrebbero contribuito a rallentare la diffusione del contagio. L’evidenza emerge dall’Unità di Biostatistica, epidemiologia e salute pubblica dell’Università di Padova, che ha messo a confronto i dati dell’infezione con le previsioni al 3 marzo.

Il punto della Regione Veneto

