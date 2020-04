Covid19, Direttore Apss Bordon: “Primiero tra le zone meno colpite, Feltre ci comunica nuovi casi positivi” (AUDIO)

Primiero (Trento) – L’emergenza Covid-19 sembra per il momento contenuta e sotto controllo nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis. Fino a mercoledì primo aprile i casi ufficiali sono sempre sette (erano 8), mentre altre situazioni sarebbero legate a lavoratori in quarantena fuori valle o a persone che operano in zona ma non sono residenti a Primiero.

Sette casi ufficiali

Tre i casi confermati fino ad oggi a Mezzano e tre a Primiero San Martino di Castrozza, uno invece in isolamento nella Rsa del Vanoi: tutti sotto stretto controllo medico e non in condizioni preoccupanti, secondo quanto confermano fonti sanitarie.

Covid-19, dati e rapporti Trento e Feltre

Dopo il decesso nei giorni scorsi di una anziana del Vanoi, trovata positiva all’ospedale di Feltre, durante la conferenza stampa di mercoledì a Trento, è tornato sul caso anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria del Trentino, Paolo Bordon.

“E’ un rapporto di dati ufficiali – ha spiegato il direttore Bordon – tra la nostra Azienda e Ulss1 Dolomiti che ci comunica formalmente i dati. Come è stato spiegato loro adottano esclusivamente la politica del ‘tampone’, quindi i casi non tampone sfuggono, evidentemente. Veniamo informati formalmente delle situazioni di positività del Primiero. Per fortuna Primiero risulta – anche dai nostri indicatori – come una delle zone meno colpite del Trentino e questo è positivo. In ogni caso le informazioni ufficiali che noi diamo, sono quelle trasmesse con dati dall’amministrazione dell’Azienda sanitaria di Feltre”