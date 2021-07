Covid: zero decessi ma crescono a 36 i contagi in Alto Adige. Primi casi anche a Tokyo 2020: 15 positivi

Tra soli sei giorni l’inizio delle Olimpiadi. I positivi sono una persona proveniente dall’estero (non atleta), 7 lavoratori a contratto, sei dipendenti del comitato organizzatore locale e due rappresentanti dei media

NordEst – Nessun decesso in questi giorni, ma salgono ancora i contagi da Covid in Alto Adige: l’Azienda sanitaria ha intercettato 22 casi positivi su 633 tamponi molecolari pcr e altri 14 test antigenici positivi, 3.611 quelli eseguiti venerdì. Aumentano di una unità i ricoveri in ospedale (6), mentre i reparti di terapia intensiva sono vuoti.

Non ci sono fortunatamente nuovi decessi. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 6, nessuno in terapia intensiva. Due le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Salgono i numeri delle persone in quarantena/isolamento domiciliare: ora sono 435. Sono 17 i nuovi guariti che portano il totale a 73.748.