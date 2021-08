Covid: nuovo lutto in Trentino, 24 i ricoverati. Nessuna vittima in Alto Adige e 17 in ospedale

Sabato in serata l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha comunicato un ulteriore aggiornamento. Purtroppo si deve registrare un nuovo lutto per le complicazioni insorte a seguito dell’infezione da Coronavirus su un paziente che nei giorni scorsi era stato affidato alle terapie intensive

Trento/Bolzano – Sono 29 i nuovi contagi da Covid in Trentino, 4 rilevati dal tampone molecolare (su 417 test) e 25 dall’antigenico (su 3.364 antigenici). Nessun decesso, precisa la Provincia di Trento. I ricoveri in ospedale sono 24 (uno in meno di ieri), mentre in rianimazione al momento si trova 1 paziente. Dei 655.770 vaccini finora somministrati, 289.042 sono seconde dosi. A cittadini con più di 80 anni sono state somministrate 67.350 dosi, altre 90.615 sono state somministrate per la fascia 70-79 anni e 106.934 tra i 60-69 anni.

Il punto a Bolzano

Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell’Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 836 tamponi molecolari pcr e registrato 57 nuovi casi positivi.

Sono inoltre 23 i test antigenici positivi (su 8.309 tamponi rapidi somministrati). I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 17, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4, mentre 1 paziente è ricoverato in terapia intensiva.