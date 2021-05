Covid, zero decessi e 46 nuovi casi in Alto Adige, oltre 100mila test nasali

Il gesto è stato accompagnato solo da poche parole, anzi da un augurio “Che la vaccinazione ci possa presto riportare alla normalità”. La primula rossa è il simbolo di questa campagna vaccinale e le mascherine, cucite a mano dalla signora Rebecchi, sono un ringraziamento per gli sforzi, compiuti giornalmente, da tutti i collaboratori e le collaboratrici.

“Ci ha piacevolmente sorpreso questo gentile e inaspettato gesto e vorremmo cogliere l’occasione per esprimere la nostra gratitudine alla signora Rebecchi, così come a tutti i cittadini e tutte le cittadine che ci sostengono e ci incoraggiano giornalmente per il nostro lavoro”, ringrazia Astrid Santoni, coordinatrice del Team vaccinale del Comprensorio Sanitario di Bolzano.