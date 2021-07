Covid: zero decessi e 26 nuovi contagi in Trentino: i nuovi casi nei Comuni

Ricoverato un altro paziente: al momento sono soltano due

Trento – I decessi rimangono a zero ma ci sono altri 26 contagi nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. che informa anche di 1 nuovo ricovero in ospedale.

Dai 502 tamponi molecolari analizzati sono emersi 14 nuovi casi positivi, con la conferma di 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.457, da cui sono emersi 12 positivi. La situazione nei Comuni del Trentino Venerdì è stata ricoverato in ospedale 1 altro paziente: al momento quindi ce ne sono 2, 1 dei quali continua la sua degenza nel reparto di rianimazione. S i tratta di segnali che inducono le autorità sanitarie a rilanciare l’appello a vaccinarsi; questa mattina le somministrazioni in Trentino sono arrivate a quota 518.639, di cui 208.505 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.618 dosi, mentre nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni le dosi sono rispettivamente 87.927 e 100.786.

In breve

Gelmini: “Autonomia una priorità, da essa i cittadini possono trarre benefici”

Nascono a Rovereto i sensori che monitorano la stabilità di torri telefoniche

“Violenza, in Trentino una vasta rete di servizi di aiuto”

Ospedale di Tione: soluzione già individuata

Spinelli: “Lo sport è aggregazione e crescita di comunità”

Spinelli: “Nuove politiche attive del lavoro, il nostro obiettivo”

Marco Patton è rientrato a Trento