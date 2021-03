Covid: zero decessi e 127 nuovi casi positivi in Alto Adige. Messner: non temo Astrazeneca

37 pazienti in terapia intensiva

Bolzano – Un’altra giornata senza decessi per covid in Alto Adige. Come era già avvenuto lunedì, anche oggi non si registrano vittime. Il numero complessivo dei decessi durante la pandemia è perciò fermo a 1.099.

Sono invece 127 i nuovi casi emersi dall’analisi di 970 tamponi pcr (69) e 10.612 test antigenici (58). In terapia intensiva si trovano 35 pazienti (3 in Austria), nei normali reparti ospedalieri 122 e nelle cliniche private 126. Sono invece 4.212 gli altoatesini in quarantena.

Messner, non temo Astrazeneca, accetto ogni vaccino

“Non temo Astrazeneca. Si tratta di pochissimi casi con serie complicazioni, soprattutto trombosi cerebrale. Il mio cervello ha retto ben altro che un vaccino anti-Covid”. Lo dice Reinhold Messner.

Il 76enne sarà infatti vaccinato nei prossimi giorni nel suo Comune di residenza in val Venosta: “Accetterò qualsiasi vaccino”, mette in chiaro. Secondo il Re degli Ottomila, “tutti devono farsi vaccinare, altrimenti non funzionerà”. Messner critica la gestione della campagna vaccinale a livello politico. “La logistica andrebbe affidata a chi lo fa per mestiere. Comprendo perciò i malumori della gente per i ritardi”, afferma. Per l’altoatesino il passaporto Covid potrebbe essere “una via percorribile per tornare a lavorare”.

Alla luce della pandemia il turismo in Alto Adige andrebbe comunque rivalutato. “L’Alto Adige regge 30 milioni di turisti, ma vanno distribuiti diversamente, diversificando l’offerta”, è convinto Messner.