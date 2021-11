Covid, zero decessi e 111 nuovi casi in Trentino. Bolzano sempre più vicino al Friuli con altri 395 positivi

Posted on

Un nuovo strumento per aiutare gli imprenditori ad ottenere accesso al credito delle banche NordEst – Le imprese, principalmente del Nordest, hanno un nuovo aiuto per soddisfare le loro esigenze, per avvicinarsi alle banche per ottenere fondi. Commercial Fidi, rinnovando i vertici (direzione generale a Verona) sarà un mezzo di grande aiuto per tutti. Claudio Chiazza, […]