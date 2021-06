Covid, vaccini per ragazzi dai 12 anni in su in Trentino: 37 casi variante Delta in Alto Adige

Da martedì 29 giugno, alle 23 in Trentino potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19 tutti i ragazzi dai 12 anni compiuti in su (nati dal 2005 al 2009). Le prenotazioni, precisa l’Azienda sanitaria sui propri canali social, al Centro di prenotazione unico online

Trento/Bolzano – Sono 34 i casi di variante Delta registrati da inizio maggio in Alto Adige. Come informa l’Azienda sanitaria i casi sono distribuiti sui quattro distretti, tracciati e sotto controllo. In Trentino non ci sono al momento altri casi di variante Delta oltre ai tre riferiti ad una famiglia rientrata dall’India circa un mese fa. “Erano positivi ma asintomatici. Stiamo continuando a cercare, mandiamo delle sequenze all’Istituto zooprofilattico delle Venezie a Legnano, solo che come tutti abbiamo pochi tamponi positivi.

Per sequenziare ci vogliono tamponi con una carica virale molto alta. Oggi, ad esempio, su circa mille tamponi abbiamo un solo positivo che è un ragazzo. Siamo inoltre in una fase calante, anche negli ospedali abbiamo pochi ricoveri”, spiega Giancarlo Ruscitti, dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia di Trento.

La situazione a Bolzano

L’Alto Adige – come già avvenuto domenica – non registra decessi e due nuovi casi covid. Come spesso di lunedì il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è basso: 239 pcr e 482 test antigenici.

Si conferma stabile anche il numero dei ricoveri ospedalieri che restano fermi a dieci con un trasferimento dalla terapia intensiva ai normali reparti. I ricoveri in terapia intensiva ora sono tre. Continua a scendere (ora 342) il numero degli altoatesini in quarantena.

In breve