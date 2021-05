I pazienti Covid-19 ricoverati sono in totale 43: sei vengono assistiti in terapia intensiva, 21 nei normali reparti ospedalieri e 16 nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.929 (la prima volta da molti mesi sotto soglia 2.000) mentre i guariti totale sono 71.735 (132 in più rispetto a lunedì).