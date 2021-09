Covid, un nuovo decesso all’Ospedale di Rovereto: si tratta di un 70enne non vaccinato

Un altro lutto purtroppo torna ad appesantire il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Uno dei pazienti ricoverati negli ultimi giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale di Rovereto – un uomo, vicino ai settant’anni, non vaccinato – non è sopravvissuto alle complicazioni insorte dopo l’infezione. Intanto si registrano altri 16 contagi, mentre le vaccinazioni si avvicinano a quota 735.000

Trento – Più di 3.600 i tamponi analizzati, quasi tutti antigenici (3.410, dei quali 11 sono risultati positivi). Su 207 molecolari, i positivi sono stati 5, ai quali si aggiungo altrettante conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi casi positivi ci sono anche 3 ragazzi (1 tra 11-13 anni e 2 tra 14-19 anni) ed 1 soggetto ultra ottantenne. Le classi in quarantena rimangono 2.

Il numero dei pazienti covid in ospedale è pari a 21 (2 i casi in rianimazione), con il flusso dei nuovi ingressi compensato dalle dimissioni (2 in entrambe i casi). Sono 44 i guariti oggi, per un totale di 46.530.

Sul fronte delle vaccinazioni, la fotografia di questa mattina mostrava 734.364 somministrazioni finora effettuate, delle quali 339.674 si riferiscono a seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-70 e 60-69 anni le dosi finora sono state rispettivamente 67.959, 91.856 e 110.101.

Il punto a Bolzano

C’è un ulteriore decesso legato al Covid nel bollettino di oggi, 26 settembre dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige. Si tratta di una persona che è deceduta a gennaio ed è stata individuata con il riconteggio.

Per quanto riguarda i nuovi posoitivi, i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 593 tamponi PCR e registrati 36 nuovi casi positivi. Inoltre 15 test antigenici positivi.