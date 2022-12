Covid: un decesso in Trentino tra il 16 e il 22 dicembre. Altri due decessi anche in Alto Adige

Posted on

Ci sono 70 milioni di buone ragioni per credere nella capacità del Trentino di far crescere il territorio e, in particolare, le imprese locali, garantendo al contempo risposte concrete ai bisogni dei cittadini. E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio che l’assessore provinciale alla coesione territoriale e agli enti locali, Carlo Daldoss, ha lanciato ai […]