Covid: un decesso in Trentino Alto Adige e 9 positivi. Apss Trento: Fugatti e Segnana incontrano commissario Ferro

Sono 2 i positivi ai test rapidi in Alto Adige, altri 6 in Trentino. Azienda sanitaria: Fugatti e Segnana incontrano il commissario designato Ferro

Trneto/Bolzano – Una vittima per Covid in Alto Adige, dove una persona è deceduta (sono quindi 1.181 i decessi totali). Negli ospedali ci sono 9 pazienti ricoverati, 2 dei quali in rianimazione.

Su 374 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 nuovi casi positivi. Inoltre ci sono 2 test antigenici positivi. Infine, sono 311 le persone in quarantena o isolamento domiciliare.

In Trentino, invece, sesto giorno consecutivo senza decessi causati dal Covid-19. Rimangono a zero sia i casi positivi riscontrati dai tamponi molecolari (131 quelli effettuati), sia i ricoveri in ospedale. Nel contempo, i test rapidi (954 quelli notificati all’Azienda sanitaria, fanno emergere 6 nuovi contagi. Sono 4 anche oggi i nuovi guariti, per un totale di 44.401

In breve