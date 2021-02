Covid, un decesso in Trentino, 32 i ricoveri in rianimazione

Trento – Un decesso per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 39 i nuovi casi positivi al tampone molecolare (su 913 test) mentre gli antigenici hanno intercettato altre 193 positività (su 2.045 tamponi).

I molecolari hanno confermato la positività di 66 persone il cui contagio era stato evidenziato nei giorni corsi dai test rapidi. Sul fronte ospedaliero, i nuovi ricoveri (20) ieri sono stati leggermente superiori alle dimissioni (18), pertanto i pazienti ricoverati sono al momento sono 206 (1 in più di ieri), dei quali 32 assistiti dalle cure intensive (2 in più di ieri). Le vaccinazioni intanto sono arrivate a 37.333, cifra che comprende 13.621 seconde dosi e le 6.951 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

