Covid: un decesso e 443 nuovi casi in Alto Adige fino a lunedì 3 gennaio

Sono 18 in Alto Adige, i pazienti in terapia intensiva

Bolzano – L’Alto Adige registra un altro decesso di un paziente covid e 443 nuovi casi. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1309. Sono risultati positivi 39 di 526 tamponi pcr e 404 di 7.433 test antigenici.

