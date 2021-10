Covid: un decesso e 168 nuovi contagi in Alto Adige. In Trentino 61 positivi e 18 pazienti ricoverati

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Sono 61 i nuovi casi positivi intercettati grazie agli oltre 8.000 tamponi effettuati ieri in Trentino. Lo evidenzia il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che conferma l’assenza di decessi ma al contempo riporta un aumento dei ricoveri: salgono a 18 i pazienti in cura nei reparti ospedalieri, di cui sempre 2 in rianimazione, per effetto di 7 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Intanto, le vaccinazioni arrivano a quota 792.994, cifra che comprende 363.966 seconde dosi e 14.913 terze dosi.

Nel dettaglio, sono 25 casi i positivi evidenziati dal tampone molecolare (su 282 test effettuati) e 36 dall’antigenico (su 8.012 test effettuati). I molecolari poi confermano 25 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati, 15 sono nella fascia 19-39 anni e altrettanti in quella 40-59 anni. Ieri le classi in quarantena erano 7. Il bollettino registra anche 21 nuovi guariti, portando il totale a 47.454 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Un decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.133 tamponi molecolari pcr e registrato 168 nuovi casi positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 45, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 11, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 4 persone. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono infine 2.995 soggetti.