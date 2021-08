Covid Trentino: nessun decesso e 22 positivi. Debutto ‘green pass’ tra luci e ombre

Dodici gli attuali ricoverati (+1), rianimazione vuota

Trento – Nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, mentre sono 22 i nuovi casi di contagio, di cui 9 individuati da 527 tamponi molecolari e 13 da 2.147 test rapidi antigenici. Un nuovo ricovero porta a 12 i pazienti attuali ricoverati, nessuno dei quali in rianimazione.

I nuovi guariti sono 54. Lo dice il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dei nuovi positivi, uno ha tra i 6 e i 10 anni e 4 sono nella fascia 14-19 anni. Altri 2 casi riguardano la fascia 60-69 anni e ulteriori 2 casi quella dagli 80 anni in su. Riguardo alle vaccinazioni anti-Covid, questa mattina risultavano somministrate 593.430 dosi (di cui 253.166 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 67.017 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.644 e tra i 60-69 anni 104.750.

In breve

Dal Pnrr e dai fondi complementari 23 milioni di euro per treni e autobus ecologici

Protezione civile trentina, altri 22 uomini inviati in Sicilia

Corsi d’acqua, la situazione in miglioramento ma prosegue il monitoraggio