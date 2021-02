Covid: Trentino in area arancione, impianti da sci chiusi e locali con asporto da lunedì. Fugatti: “Mi sento il primo ad essere beffato”

Nelle ultime ore si registra un decesso in Trentino. Il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, venerdì pomeriggio ha precisato: “Mi sento il primo ad essere beffato dopo questa classificazione. Mi vengono i brividi per le chiusure delle attività. L’autonomia deve dimostrarsi però responsabile. Per rispetto con chi lavora, le chiusure valgono per noi da lunedì. Tutte le categorie hanno lavorato molto per riapertura impianti. Per la didattica non cambia invece nulla”. Sull’incertezza di questi giorni, guarda l’intervista a Valeria Ghezzi (Anef)

Trento/Bolzano – Il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato per il Trentino un indice Rt di 1.2. Un peggioramento repentino perché solo una settimana fa, il 5 febbraio, il Trentino registrava un Rt a 0.61, l’indice più basso d’Italia.

Insieme al Trentino, passano in zona arancione anche Abruzzo, Liguria, Toscana. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore le ordinanze, valide a partire da domenica. Ma il Trentino ha precisato che la nuova ordinanza entrerà in vigore da lunedì.

In arancione restano anche l’Umbria e la provincia di Bolzano (Rt di 1,25) anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive. La Sicilia torna in giallo allo scadere dell’ordinanza.

Cinque vittime in Alto Adige e lock down severo

L’Alto Adige, che da lunedì è in lockdown, inasprisce ulteriormente le misure anti-contagio. Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato venerdì l’ordinanza contingibile e urgente numero 7 del 2021. Cinque decessi, 640 nuovi casi e 17.738 gli altoatesini in quarantena: sono questi alcuni dati del bollettino covid odierno in Alto Adige. L’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore ha effettuato 3103 tamponi pcr registrando 376 nuovi casi.

A questi vanno aggiunti 264 test antigenici positivi su 5668 effettuati. Sono abbastanza stabili i ricoveri ospedalieri: nei normali reparti si trovano 247 pazienti (ieri 251), nelle cliniche private 163 (161) e in terapia intensiva 42 pazienti covid (41). E’ tornato sotto soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 17.738.

