Covid Trentino: altri 4 decessi e 88 guariti, al via seconde vaccinazioni. Due vittime in Alto Adige

La situazione aggiornata a domenica 17 gennaio. Vaccinazioni: da lunedì la seconda dose per chi si era vaccinato il 27 dicembre in Trentino

Trento/Bolzano – Con circa 2500 tamponi analizzati, sono 49 i nuovi casi positivi individuati nelle ultime ore in Trentino dopo un test molecolare; a questi si aggiungono altri 86 casi trovati positivi all’antigenico. 104 invece i positivi confermati dal molecolare dopo che nei giorni scorsi il contagio era stato rilevato dall’esame rapido. I dati sono contenuti nell’ultimo bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta inoltre l’avvenuto decesso attribuibile al covid-19 di altre 4 persone: sono tutti uomini, di età compresa fra i 72 ed i 90 anni; 3 di loro sono venuti a mancare in ospedale. 88 invece le nuove guarigioni.

Più in dettaglio: dei casi positivi , 39 sono asintomatici e 80 pauci sintomatici; i bambini e ragazzi in età scolare sono 17 (3 di questi hanno meno di 5 anni), le classi in quarantena 18; gli ultra settantenni invece sono 25.

Ancora abbastanza bilanciato il rapporto fra ingressi e dimissioni negli ospedali: ieri queste ultime sono state 14, mentre i nuovi ricoveri sono stati 16. Attualmente i pazienti covid sono 332, dei quali 47 si trovano in rianimazione. All’Ospedale Santa Chiara di Trento, inoltre, il Laboratorio di Microbiologia ha analizzato 1.228 tamponi molecolari che, con i 788 della Fem, portano il totale a 2.016. Sono 615 invece i tamponi rapidi notificati ieri all’Azienda sanitaria. Prosegue infine l’attività di vaccinazione: domenica mattina risultavano somministrati 10.740 dosi, di cui 3.067 ad ospiti di residenze per anziani.

I nuovi casi a Bolzano

Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri due morti per Coronavirus. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle hanno effettuato 2.177 tamponi molecolari e registrato 187 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 121 test antigenici positivi. Complessivamente i nuovi positivi sono 308. A livello provinciale sono stati effettuati in totale 393.203 tamponi su 171.063 persone.

Fino a sabato 16 gennaio, i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri erano 202. Nelle strutture private convenzionate ce ne sono altri 156. Il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva è di 26, mentre come dicevamo il bollettino dei decessi è purtroppo negativo: nelle ultime 24 ore ci sono stati due morti. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.459, mentre quelle che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare sono 74.511. Le persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento sono 85.970. Persone guarite dopo essere risultate positive al molecolare son complessivamente 20.611 (più 292 nelle ultime 24 ore).