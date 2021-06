Covid Trentino, 8 nuovi casi e nessun decesso. 7 nuove infezioni e nessuna Vittima in Alto Adige

La situazioen aggiornata in Regione a sabato 19 giugno

Trento/Bolzano – In Trentino sono 8 i nuovi casi positivi emersi dai test, 3 i nuovi casi positivi al tampone molecolare e 5 all’antigenico. Non ci sono stati decessi per il secondo giorno consecutivo.

Intanto le vaccinazioni stanno ormai raggiungendo quota 400.000, mentre i guariti sono complessivamente 44.197. Tra i nuovi positivi c’è anche un bambino tra 0-2 anni ed 1 caso in fascia 14-19 anni, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria del Trentino.

In ospedale, a fronte di 2 dimissioni sono subentrati 3 nuovi ricoveri: il totale dei pazienti covid pertanto al momento è pari a 11, di cui 2 in rianimazione. Quasi 2400 i tamponi analizzati: 478 molecolari nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara ed altri 1.876 rapidi antigenici.

Nel dettaglio, i vaccini somministrati fino a questa mattina erano 396.759, di cui 149.459 seconde dosi. Le iniezioni che finora hanno riguardato gli anziani sono rispettivamente 65.475 (ultra ottantenni), 81.692 (70-79 annI) e 88.380 (60-69 anni).

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 616 tamponi PCR e registrato 5 nuovi casi positivi. Inoltre dei 3.417 test antigenici due sono risultati positivi. Non c’è stato nessun nuovo decesso. Il numero complessivo di decessi da inizio pandemia rimane pertanto di 1.180 persone.

Attualmente sono otto i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri dell’Alto Adige e tre nei reparti di terapia intensiva. 18 persone si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. 537 persone sono in quarantena, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria.