Covid, tre decessi e 510 nuovi casi in Alto Adige

Bolzano – Tre decessi e 510 nuovi casi covid: sono i dati aggiornati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno analizzato 2.508 tamponi pcr, registrando 276 casi di positività, a questo numero vanno aggiunti 234 test antigenici positivi.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 227 pazienti covid, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 24. Scende sotto soglia 12 mila il numero degli altoatesini in quarantena, che ora sono 11.762.

E’ deceduto alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria, a causa delle ferite riportate, un freerider 15enne, travolto mercoledì scorso da una valanga nella Zillertal in Tirolo. L’incidente si era verificato durante un fuori pista sulla montagna Rastkogel. Il giovane è stato trascinato per 250 metri dalla slavina ed è stato liberato solo dopo 30 minuti sotto 2,5 metri di neve. In gravissime condizioni è stato trasportato in elicottero a Innsbruck, dove però ieri è deceduto, come informa la polizia austriaca.